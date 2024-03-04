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مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة جرائم حماس الفظيعة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:59
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