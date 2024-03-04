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مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة: نجدد إدانتنا بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:17
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