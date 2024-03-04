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مندوبة قطر في الأمم المتحدة: نحمل مجلس الأمن مسؤولية عدم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:19
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