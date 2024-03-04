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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: يجب إدخال ألف شاحنة من المساعدات برا كحل جذري لإنهاء المجاعة في القطاع

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:41
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