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وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب الاعتراف بحماس عالميا بوصفها "كيانا إرهابيا" وإخراج الأونروا من قطاع غزة أمر حتمي (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:15
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