النائب سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة هوكستين: حذرنا من أي تسوية تضحّي بلبنان وهذا ما سيواجَه بكل الإمكانيات المتاحة لأننا لن نقبل أن يعيش أبناؤنا بالموقّت وأن نبقى غرباء في بلدنا

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