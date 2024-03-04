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النائب سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة هوكستين: حذرنا من أي تسوية تضحّي بلبنان وهذا ما سيواجَه بكل الإمكانيات المتاحة لأننا لن نقبل أن يعيش أبناؤنا بالموقّت وأن نبقى غرباء في بلدنا

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:19
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سامي الجميّل: لن نقبل أن يفرض علينا رئيس للجمهورية من قبل "حزب الله" وهذا أمر لا يحتاج أي حوار واذا خرج "الحزب" من منطق فرض سليمان فرنجية سيكون للبنان رئيسا في 48 ساعة
lebanon 24
04/03/2024 20:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
04/03/2024 20:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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04/03/2024 20:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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