Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: من الضروري وقف إطلاق النار لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المجري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب ضمان حرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2024 22:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لازاريني يدافع عن الأونروا ويطالب بتمويلها
lebanon 24
04/03/2024 22:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لـ"الجزيرة": قرار المحكمة اليوم يضغط على من يعطلون اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن
lebanon 24
04/03/2024 22:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الأمين العام حريص على كل ما يحقق وقفا لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2024 22:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2024-03-04
15:39 | 2024-03-04
15:37 | 2024-03-04
15:36 | 2024-03-04
15:33 | 2024-03-04
15:14 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24