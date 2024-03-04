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الخارجية الأميركية: من الصعب للغاية الآن إيصال المساعدات من جنوب ووسط غزة إلى شمال القطاع

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:38
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