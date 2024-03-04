Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نسعى بجد ونعمل مع الشركاء لبحث خيارات إنشاء ممرات إغاثة بحرية لغزة

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: قلنا دائماً إن المستوطنات لا تتوافق مع القانون الدولي ولا نزال نسعى لترجيح "حل الدولتين"
lebanon 24
04/03/2024 22:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: وقف إطلاق نار غير مشروط يُفيد حماس ونسعى لوقف إطلاق نار مؤقت لضمان إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
04/03/2024 22:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أثرنا مع إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في القطاع ونرفض أي تقليص لمساحة غزة
lebanon 24
04/03/2024 22:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم الخارجية الأميركية ل"الحرة": نواصل استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية مع شركائنا الإسرائيليين واللبنانيين لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد
lebanon 24
04/03/2024 22:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2024-03-04
15:39 | 2024-03-04
15:37 | 2024-03-04
15:36 | 2024-03-04
15:33 | 2024-03-04
15:14 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24