Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: من دون تمويل إضافي سنكون في وضع مجهول له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مديرة شؤون الأونروا من السرايا: بحثنا في موضوع تمويل الأونروا ووضع لبنان على سلّم الأولويات وحمايته من أي تداعيات لقطع التمويل
lebanon 24
05/03/2024 00:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نحذر من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
05/03/2024 00:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه غوتيريش: نحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
05/03/2024 00:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تداعيات "كارثية".. لماذا يثير وقف تمويل الأونروا المخاوف في لبنان؟!
lebanon 24
05/03/2024 00:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2024-03-04
17:47 | 2024-03-04
17:41 | 2024-03-04
17:39 | 2024-03-04
17:37 | 2024-03-04
17:35 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24