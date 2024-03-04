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المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: الضغوط الدولية وحدها هي التي أثنت إسرائيل عن طرد الفلسطينيين من غزة لأماكن أبعد (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:36
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