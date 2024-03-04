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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه مرغليوت صباحا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:21
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