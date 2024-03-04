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ممثل باكستان في الأمم المتحدة: منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في إطار القانون الدولي

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:25
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