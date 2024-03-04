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الجيش الاسرائيلي يطلق النار على أعداد من الفلسطينيين في أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنة مساعدات وسط مدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:44
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