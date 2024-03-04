مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إطلاق العدو الاسرائيلي النار على فلسطينيين لدى وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على المساعدات إمعان في تعزيز المجاعة (الجزيرة)

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