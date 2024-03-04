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ممثل روسيا في الأمم المتحدة: من غير الأخلاقي وقف تمويل الأونروا ولا يمكن نزع المصداقية عن الوكالة
Lebanon 24
04-03-2024
|
17:37
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