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إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:03
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