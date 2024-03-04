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الجيش الأميركي: استهدفنا صاروخين كروز مضادين للسفن شكلا تهديدا وشيكا في البحر الأحمر

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:27
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