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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن أن مشاكل تقنية تجعل دخول المساعدات لغزة صعبا

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:11
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