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إعلام إسرائيلي: غانتس أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:56
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