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مستشار الأمن القومي الأميركي: خطط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "مبهمة وليست واضحة"

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:20
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