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تركيا تعلن اعتقال 7 أشخاص بتهم التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-03-2024 | 02:04
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