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وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية كاتس لم يبلغ نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة
Lebanon 24
05-03-2024
|
03:06
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