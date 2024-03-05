الرئيس ميقاتي: إن عملنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام يتطلب اولا وبكل وضوح وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة

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