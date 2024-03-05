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وزير الدفاع الألماني بعد تسريبات: أنظمة الاتصالات العسكرية لم تتعرض للخطر

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:23
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