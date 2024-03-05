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وزير الداخلية بسام مولوي: سقفنا المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان ولكن سيفرض الإلتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه

Lebanon 24
05-03-2024 | 06:02
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