حزب الله: استهدفنا قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها

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