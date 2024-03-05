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رويترز : مجموعة الشايع صاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط تعتزم شطب ألفي وظيفة إثر تأثر أعمالها بالمقاطعة على خلفية حرب غزة

Lebanon 24
05-03-2024 | 07:03
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