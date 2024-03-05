19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": قصف مدفعي على عيتا الشعب
Lebanon 24
05-03-2024
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف عيتا الشعب
05/03/2024 16:32:51
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية
05/03/2024 16:32:51
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربيّ الإسرائيلي أغار على أطراف بيت ليف - وادي مظلم بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف راميا -عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربيّ الإسرائيلي أغار على أطراف بيت ليف - وادي مظلم بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف راميا -عيتا الشعب
05/03/2024 16:32:51
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
05/03/2024 16:32:51
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
01:44 | 2024-03-05
05/03/2024 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
13:16 | 2024-03-04
04/03/2024 01:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
14:53 | 2024-03-04
04/03/2024 02:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة صنعها "حزب الله" في مكان إسرائيليّ.. التفاصيل مثيرة جداً!
Lebanon 24
لحظات مرعبة صنعها "حزب الله" في مكان إسرائيليّ.. التفاصيل مثيرة جداً!
14:00 | 2024-03-04
04/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
23:51 | 2024-03-04
04/03/2024 11:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:27 | 2024-03-05
وزير الخارجية الفلسطيني: لا بديل عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحو عاجل
09:27 | 2024-03-05
وزير الخارجية السعودي: عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة بدأ يتزايد والمجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن وقف المذبحة في القطاع
09:26 | 2024-03-05
وزير الخارجية الأميركي: على الحوثيين أن يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر إذا كانوا يهتمون بسمعتهم
09:26 | 2024-03-05
وزير الخارجية القطري: شراكتنا مع الولايات المتحدة مستمرة ونود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين
09:25 | 2024-03-05
وزير الخارجية العراقي: مشروع مد الكهرباء الخليجية إلى العراق يسير بالطريق الصحيح (الحدث)
09:17 | 2024-03-05
"لبنان 24": الغارة على مجدل زون استهدفت منزلاً ولا إصابات
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
05/03/2024 16:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24