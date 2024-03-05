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وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغات أولية عن عملية طعن في مفرق يتسهار جنوبي نابلس بالضفة الغربية

Lebanon 24
05-03-2024 | 08:41
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