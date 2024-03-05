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حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها
Lebanon 24
05-03-2024
|
09:37
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