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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نتابع بقلق قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا وهذا القرار يعد بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين

Lebanon 24
05-03-2024 | 09:47
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