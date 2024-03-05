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أكسيوس عن مسؤولين: غانتس واجه في محادثاته بواشنطن انتقادات شديدة وأسئلة عن الأزمة الإنسانية في غزة ومسار الحرب

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:40
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