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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صباحا طائرة مسيّرة لدى محاولتها العبور من الأجواء السورية نحو شمال إسرائيل

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:17
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