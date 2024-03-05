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ميقاتي: إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضروري للبنان ويجب على الجميع العمل للحفاظ على الوطن وإبقاء الدولة

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:47
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