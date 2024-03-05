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ميقاتي: الجميع يعمل لتهدئة جبهة جنوب لبنان والمضي نحو إستقرار طويل الأمد وطروحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قيد النقاش

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:48
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