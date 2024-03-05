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ميقاتي: عنوان مرحلة الإستقرار التي نسعى للوصول إليها هو آلية لتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:49
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ميقاتي: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء
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05/03/2024 22:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/03/2024 22:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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