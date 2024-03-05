15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: لبنان لا يعتدي ويجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها وفي حال توقفت حرب غزة فإن جبهة الجنوب ستهدأ إلا إذا استمرت إسرائيل في عدوانها
Lebanon 24
05-03-2024
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مؤتمر ميونخ: لبنان سيبقى ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل وقف عدوانها على الجنوب
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مؤتمر ميونخ: لبنان سيبقى ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل وقف عدوانها على الجنوب
05/03/2024 22:02:45
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب
Lebanon 24
ميقاتي: عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب
05/03/2024 22:02:45
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بالقرار 1701 كاملاً على شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للبنان والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ العام 2006 ولغاية العام 2024
Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بالقرار 1701 كاملاً على شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للبنان والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ العام 2006 ولغاية العام 2024
05/03/2024 22:02:45
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نعمل على إستقرار طويل المدى في الجنوب والأساس لدينا هو وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة كافة الأراضي المحتلة إلى لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نعمل على إستقرار طويل المدى في الجنوب والأساس لدينا هو وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة كافة الأراضي المحتلة إلى لبنان
05/03/2024 22:02:45
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
01:44 | 2024-03-05
05/03/2024 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
23:51 | 2024-03-04
04/03/2024 11:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
03:31 | 2024-03-05
05/03/2024 03:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:01 | 2024-03-05
ميقاتي: مستعدون لإقامة ورشة مع مجلس النواب بشأن المصارف والإيداعات ولا مشكلة لدينا بأي أمر
15:00 | 2024-03-05
ميقاتي: لن نرسل قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب إلا عندما نضمن المصلحة العامة فيه بشكل كامل
14:57 | 2024-03-05
ميقاتي: هناك ملاحظات كثيرة على مشروع قانون إصلاح المصارف ونسعى حالياً لتأهيله بهدف طرحه مجدداً للبحث ونهدف بشكل أساسي لاستعادة ثقة المودعين
14:55 | 2024-03-05
البنتاغون: غانتس لم يعرض خلال لقائه الوزير أوستن أي خطة تتعلق بعمليات عسكرية في رفح
14:51 | 2024-03-05
ميقاتي: سنقدم خلال الأشهر المقبلة مشروع قانون لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع رزمة إصلاحية ضرورية يجب الأخذ بها
14:50 | 2024-03-05
ميقاتي: نعمل على التحضير لسلسلة رتب ورواتب جديدة بهدف جعل هذه الحوافز التي قدمناها للموظفين أساسية
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
05/03/2024 22:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24