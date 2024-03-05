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ميقاتي: هناك طروحات عديدة على صعيد الترسيم البرّي ولبنان متمسّك بكافة أراضيه المُحتلة

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:54
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