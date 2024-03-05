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ميقاتي: متمسكون بالقرار 1701 كاملاً على شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للبنان والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ العام 2006 ولغاية العام 2024

Lebanon 24
05-03-2024 | 14:12
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