ميقاتي: عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب

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