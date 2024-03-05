ميقاتي: لن أتعرض لوزير الدفاع ولكن اذا كنت أنا سألاحق بتهمة الخيانة العظمى فهو سيُلاحق بتهمة الإخلال بالواجبات الملقاة عليه ولكن أعرف أن القرار ليس بيده بل هو مسيّر من الآخرين

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