الشيخ نعيم قاسم للـ"ال بي سي": لماذا يُريدون تحميلنا مسؤولية الرئاسة في حين الجميع يتحمل المسؤولية؟ وأيّ حوار مع شروط مسبقة غير مقبول ونُريد رئيسا وطنيا يجمع المواطنين

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