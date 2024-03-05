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ميقاتي: نقوم شهرياً بجمع 25 ألف مليار ليرة والمالية العامة "مرتاحة" ونحن محكومون بسقف الإنفاق المحدد في الموازنة

Lebanon 24
05-03-2024 | 14:48
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