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ميقاتي عن التأخير في إعلان نتائج الكلية الحربية: المراجعة عند وزير الدفاع فالموضوع بيده واناشده التوقيع على النتائج لاصدارها

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:04
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