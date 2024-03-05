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الشيخ نعيم قاسم: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها في ما لو حصلت غدا

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:41
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