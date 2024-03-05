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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على موقع في منطقة الطيبة جنوبي لبنان أطلقت منه قذائف باتجاه كريات شمونا

Lebanon 24
05-03-2024 | 16:24
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