Advertisement

أخبار عاجلة

برنامج الغذاء العالمي: إسرائيل رفضت دخول قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة لشمال غزة بعد انتظار لساعات

Lebanon 24
05-03-2024 | 17:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الغذاء العالمي: فشل محاولات توصيل أول شحنة إمدادات غذائية لشمال غزة منذ أسبوعين
lebanon 24
06/03/2024 02:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الغذاء العالمي: محاولات إيصال أول شحنة إمدادات غذائية إلى شمال غزة منذ أسبوعين فشلت
lebanon 24
06/03/2024 02:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: نيران البحرية الإسرائيلية تصيب قافلة أغذية كانت تنتظر الدخول لشمال غزة (العربية)
lebanon 24
06/03/2024 02:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الغذاء العالمي: الطرق البرية هي الخيار لإيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة في غزة
lebanon 24
06/03/2024 02:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2024-03-05
18:55 | 2024-03-05
18:50 | 2024-03-05
18:46 | 2024-03-05
18:29 | 2024-03-05
18:25 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24