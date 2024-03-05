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الجيش الأميركي: أسقطنا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن و3 طائرات مسيّرة ملغومة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
05-03-2024 | 18:50
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