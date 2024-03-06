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يديعوت أحرونوت: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة الأمد في غزة كخطوة لبناء الثقة ولا اتفاق حتى الآن

Lebanon 24
06-03-2024 | 01:07
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